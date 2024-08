Programa Restitua já devolveu mais de R$ 14 milhões aos jurisdicionados

Desde o lançamento do Programa Restitua, no dia 15 de abril deste ano, pelo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, 2.096 processos já tiveram valores restituídos até o momento, totalizando R$ 14.541.765,13 devolvidos aos jurisdicionados.

O programa é a solução tecnológica para auxiliar os cidadãos a localizar valores esquecidos em subcontas judiciais de processos arquivados. Desde que entrou em funcionamento, o programa já registrou 67.073 acessos.

O Restitua é uma ferramenta on-line, gratuita e simples, desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do TJMS. Nela, o usuário digita seu CPF ou CNPJ para que o programa faça uma varredura no sistema da Conta Única e do SAJ, em busca de valores não levantados.

No lançamento do programa Restitua, foi apurado um valor de aproximadamente R$ 314 milhões nas subcontas judiciais de processos arquivados.

Cuidados – O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul informa que não realiza contato com beneficiários para informar valores disponíveis para levantamento, seja por telefone, e-mail, Whatsapp, SMS, Messenger, Instagram, Facebook ou quaisquer outros meios. Tampouco solicita dados pessoais ou senhas para realizar consultas em nome do jurisdicionado.

Qualquer suposta notificação judicial para resgate de valores por meios eletrônicos deve ser desconsiderada.

Em caso de dúvidas quanto à veracidade de documentos ou informações, o cidadão deve sempre entrar em contato com a respectiva vara no Fórum onde possui processo cadastrado.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul