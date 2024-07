SAS abre leilão de viaturas e veículos oficiais como sucata

Lote de veículos no leilão / Divulgação

A SAD (Secretaria de Estado de Administração), através da SEL (Secretaria-Executiva de Licitações), divulgou no Diário Oficial de quarta-feira, 10, o aviso de leilão eletrônico de viaturas e veículos oficiais como sucata.

O leilão eletrônico terá início às 9h do dia 1º de agosto e encerramento às 8h30 do dia 6 de agosto, conduzido pelo leiloeiro oficial Tarcilio Leite no site Casa de Leilões.

Serão leiloados 312 lotes, que incluem veículos como 12 caminhonetes Ford Ranger e L200 Mitsubishi, além de sucatas de veículos aproveitáveis e inservíveis.

O lote de menor avaliação é a sucata aproveitável GM/Chevrolet C20 Custom, avaliada em R$ 200,00, enquanto o maior valor é do caminhão VW/25.390 CTC 6X2 no lote 102, avaliado em R$ 22.100,00.

O edital completo, contendo descrição detalhada dos bens, regras e fases do processo, está disponível nos sites www.compras.ms.gov.br e www.casadeleiloes.com.br.