12 de Setembro de 2025 • 08:42

Inmet

Sexta-feira promete ser quente com 42ºC em Aquidauana e sem chuvas

Dia deve ser abafado na cidade

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 06:15

Tempo em Aquidauana na manhã de hoje / O Pantaneiro

A sexta-feira (12) amanheceu um pouco mais quente em Aquidauana e região, com termômetros registrando 22ºC.

Assim, o dia promete ser quente, com máxima de 42ºC, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e sem previsão de chuvas.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 40ºC, sem previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 40ºC.

Já em Corumbá, faz 42ºC de máxima, mas a mínima registrada de 23ºC. Também não deve chover na cidade.

