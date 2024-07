Sinalização em trecho da BR-163 evitará acidentes em São Gabriel D´Oeste

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) pediu ao governo estadual a adoção de medidas emergenciais para implantação de sinalização e sistemas de controle de velocidade na parte urbana da BR-163, em São Gabriel do Oeste. A indicação foi encaminhada ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho e ao superintendente regional do DNIT, Euro Nunes Varanis Júnior.

Conforme os vereadores Edson Baggio, Fernando Rocha, Frederico Marcondes, Fábio Miranda, Kalício de Brito, Luizinho Freitas, Perkão Sales, Rmão Gomes, Rogério Rohr, Suelen Pascoal e Vagner Trindade, a inexistência de sinalização e sistema de controle de velocidade no trecho da BR-163 pode provocar graves acidentes.

Para a deputada, o pedido encontra amparo na “via administrada pela CCR MSVIA, em especial no cruzamento entre o centro de São Gabriel do Oeste e o bairro Milani. “Não é novidade que a BR-163 acomoda um alto fluxo de veículos leves e pesados, já que possui uma extensão total de 845,4 quilômetros, essencial para a logística regional, desde a divisa com o Paraná, ao sul, no município de Mundo Novo, até a divisa com o Mato Grosso, ao Norte, no município de Sonora”, destacou ela.

Mara Caseiro também comentou que a falta de sinalização é um perigo para os moradores. “O altíssimo fluxo de veículos pelo local, aliado ao elevado número de munícipes que transitam por ali, atrai, sem dúvida, a necessidade de implantar dispositivos para reduzir a velocidade na parte urbana da BR-163 no município de São Gabriel do Oeste”, afirmou.

Diante disso, a deputada solicitou ao governo estadual, a adoção de medidas urgentes para a sinalização do trecho urbano. “A instalação destes dispositivos é o único meio eficaz de controlar a velocidade do tráfego de veículos pelo local e, consequentemente, evitar que episódios trágicos aconteçam”, finalizou.

*As informações são do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul