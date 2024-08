TCE-MS realiza palestra em alusão ao agosto Lilás

Em alusão ao mês de enfrentamento à violência contra mulher, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas, realizou nesta quinta-feira, 22 de agosto, a palestra “Prevenção e Repressão da Violência contra a Mulher”. O evento faz parte das atividades da campanha Agosto Lilás, que promove ações que conscientizem a sociedade sobre a necessidade de enfrentamento das diversas formas de violência contra a mulher.

Durante todo o mês, a Corte de Contas está desenvolvendo ações para dar visibilidade e chamar a atenção dos servidores para o enfrentamento da violência contra a mulher. A delegada de polícia especializada em Atendimento à Mulher, Fernanda Barros Piovano, destacou durante sua palestra que “muitas vezes as vítimas de violência doméstica não se entendem como vítimas, por isso é importante disseminar quais são os tipos de violência, para que essas vítimas possam enxergar esse ciclo de violência e, consequentemente rompê-lo”.

O presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingo, destacou o comprometimento dos servidores da Corte em sempre promover debates com informações relevantes para a sociedade. “A violência contra mulher tem a reprovação de todos nós, que temos responsabilidade com a sociedade. Sou muito grato por ter nossos servidores empenhados em realizar debates com essa importância”.

Ao final os servidores receberam uma colher com a seguinte mensagem: “Não tenha medo de meter a colher em briga de marido e mulher”, que serve de alerta para que todos fiquem atentos aos sinais de violência, que muitas são silenciosos.

*As informações são do site do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul