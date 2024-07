Tribunal de Justiça Avança com Novas Medidas de Segurança e Proteção de Dados

Na manhã desta segunda-feira, dia 15 de julho, o Tribunal de Justiça se destacou ao receber o Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados para uma reunião crucial. Sob a presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, foram discutidas e aprovadas medidas fundamentais para fortalecer a segurança e a integridade dos dados dentro da instituição.

Um dos pontos principais da reunião foi a aprovação da nova política de classificação da informação, que em breve será implementada e divulgada a todos os servidores e magistrados. Esta iniciativa visa garantir que todas as informações sejam tratadas de acordo com sua sensibilidade e importância, assegurando um manejo adequado e seguro.

Outro tema relevante foi a política de segurança em nuvem, abordando os desafios e soluções para proteger os dados sensíveis que são cada vez mais armazenados e processados em plataformas de nuvem. Incidentes recentes de segurança também foram discutidos, ressaltando a importância de estar preparado para enfrentar ameaças cibernéticas em constante evolução.

Além disso, foram delineados planos estratégicos para a proteção das infraestruturas críticas do Tribunal, visando fortalecer a resiliência desses sistemas essenciais.

A reunião contou com a participação ativa do juiz auxiliar da presidência, Renato Antonio de Liberali, e da Assessora de Inteligência Maria de Lourdes Souza Cano, além de diversos servidores do Tribunal, evidenciando o compromisso conjunto com a segurança da informação e a proteção de dados dentro da instituição.

Com essas medidas, o Tribunal de Justiça demonstra um passo significativo em direção à modernização de suas práticas de segurança, adaptando-se aos desafios do ambiente digital e reforçando seu compromisso com a transparência e a confiabilidade em suas operações.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul