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IFMS divulga resultado do sorteio para cursos técnicos de nível médio

Classificação final será divulgada no dia 19. Matrícula dos selecionados deverá ser feita entre 22 e 26 de janeiro, em Aquidauana, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas

Schimene Duque Weber

Publicado em 17/01/2018 às 10:20

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou, na última terça-feira (16), o resultado preliminar do sorteio para ingresso em cursos técnicos subsequentes e da Educação de Jovens e Adultos (Proeja) oferecidos em Aquidauana, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. 

O resultado está publicado no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Todos os candidatos inscritos no processo seletivo foram classificados por sorteio eletrônico na segunda-feira (15) na reitoria do IFMS, na Capital.

A divulgação da classificação final e da lista de convocados em primeira chamada está prevista para esta sexta-feira, 19. A matrícula deverá ser feita entre os dias 22 e 26.

Foram ofertadas 200 vagas para os cursos técnicos subsequentes em Agricultura, Informática para Internet, Manutenção e Suporte em Informática e Zootecnia; e para o curso técnico integrado em Edificações, oferecido na modalidade Proeja.

Matrícula

A matrícula deverá ser feita na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde o candidato concorreu à vaga.

O selecionado deverá apresentar originais e cópias do RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, documentos que comprovem estar em dia com obrigações eleitorais (maiores de 18 anos) e militares (homens maiores de 18 anos). 

Também são necessários o requerimento de matrícula preenchido e assinado, comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico e uma foto 3x4 recente, além de original e cópia do histórico escolar para comprovação da escolaridade mínima exigida para cada curso. 

Candidatos cotistas precisam ainda comprovar, por meio do histórico escolar, que estudaram na rede pública, e apresentar os documentos necessários para o cálculo da renda familiar. Já os portadores de necessidades especiais devem apresentar o formulário para entrega do laudo médico. 

Os documentos e formulários estão disponíveis na Central de Seleção. 

A matrícula poderá ser feita presencialmente ou por outra pessoa, caso o candidato esteja impedido de efetuá-la, com a apresentação de uma procuração simples (de próprio punho). Menores de 18 anos devem estar acompanhados do representante legal. 

Cursos

No ensino técnico subsequente, é ofertada a formação na área escolhida por um período mínimo de um ano e meio. O diploma é válido para o exercício profissional.

Na modalidade Proeja, o estudante cursa o ensino médio e as disciplinas do técnico ao mesmo tempo. A duração é de três anos. Ao final, o formando poderá ingressar no mundo do trabalho ou no ensino superior. 

O início das aulas está previsto para 5 de fevereiro. 

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