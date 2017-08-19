Victória Miranda lança nova música de trabalho em todas as plataformas digitais

O novo sucesso da cantora sul-mato-grossense Victória Miranda está disponível em todas as plataformas digitais. O hit “Caderno de Desenho” foi lançado no dia 13 de agosto, em Aquidauana, e agora já pode ser conferido por meio de servidores on-line como o Deezer, Spotfy, Google Play e Apple Music, entre outras, como Claro Música. Com composição de Thiago Servo e Silmara Nogueira, a canção conta a história de um amor platônico, cheio de delicadeza e inocência.

Victória, ou Victorinha como é carinhosamente chamada, tem 12 anos e mora em Jardim (MS). Aos cinco anos ela começou a subir aos palcos com sua própria banda. Seu primeiro single foi a música “Bye Baye”, lançada em 2015 e que, hoje, está com quase 22 mil visualizações no Youtube.