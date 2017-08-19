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Victória Miranda lança nova música de trabalho em todas as plataformas digitais

Hit “Caderno de Desenho” foi lançado no dia 13 de agosto, em Aquidauana, e pode ser ouvido no Deezer, Spotfy, Apple Music, entre outros

Flavio Brito

Publicado em 19/08/2017 às 10:10

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O novo sucesso da cantora sul-mato-grossense Victória Miranda está disponível em todas as plataformas digitais. O hit “Caderno de Desenho” foi lançado no dia 13 de agosto, em Aquidauana, e agora já pode ser conferido por meio de servidores on-line como o Deezer, Spotfy, Google Play e Apple Music, entre outras, como Claro Música. Com composição de Thiago Servo e Silmara Nogueira, a canção conta a história de um amor platônico, cheio de delicadeza e inocência.

Victória, ou Victorinha como é carinhosamente chamada, tem 12 anos e mora em Jardim (MS). Aos cinco anos ela começou a subir aos palcos com sua própria banda. Seu primeiro single foi a música “Bye Baye”, lançada em 2015 e que, hoje, está com quase 22 mil visualizações no Youtube. 

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O canal de Victorinha também já traz o clipe da nova música de trabalho, no estilo “lyric vdeo”, para quem quiser aprender a letra e cantar junto mais esse sucesso. Todo talento, esforço e dedicação da cantora já mostram o resultado.  Com menos de uma semana de lançamento, o clipe já tem mais de 1.200 visualizações e dezenas de comentários.                            

Ela já cantou ao lado de artistas de renome nacional, como Sergio Reis, Lucas Lucco, a dupla Thaeme & Thiago, João Carreiro e Capataz. Também assumiu a responsabilidade de abrir um show para a dupla Maiara & Maraísa, Rio Negro e Solimões, Henrique e Diego, Bruninho e Davi, entre tantas outras participações.

 

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