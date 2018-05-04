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Jornal britânico repercute morte trágica de irlandês na BR-262

O jornal relatou o drama vivido pela família da vítima que travou uma batalha contra a seguradora contratada por Peck

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/05/2018 às 08:57

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O jornal britânico “Daily Mail” divulgou nesta quinta-feira, 03 de maio, reportagem sobre o turista Christopher Eugene Peck, de 37 anos, que morreu na manhã de quarta-feira (02), no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Corumbá, onde estava internado desde 20 de abril, depois de sofrer grave acidente no quilômetro 447, na BR-262.

Peck conduzia uma motocicleta quando foi atropelado por motorista de 32 anos que dirigia sob influência de álcool e invadiu a pista contrária. Na colisão a vítima teve amputação da perna esquerda abaixo do joelho, fratura exposta do fêmur lado esquerdo, fratura no quadril e perdeu aproximadamente oito litros de sangue.

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Na publicação, o jornal relatou o drama vivido pela família da vítima que travou uma batalha contra a seguradora contratada por Peck, que se recusou a prestar o atendimento devido questões, que segundo a empresa, estavam previstas em contrato. Segundo a seguradora que foi contratada para uma viagem de aventura, Peck conduzia veículo com cilindrada acima da coberta pela empresa. A informação estaria em letras minúsculas de um contrato de várias páginas.

O jornal informou sobre a multa que o condutor do veículo que atropelou o turista recebeu e ainda mencionou sobre o processo que terá que enfrentar daqui em diante. O motorista, que foi liberado depois de prestar depoimento na Polícia Civil no mesmo dia do acidente, agora deve responder inquérito por homicídio culposo.

Em entrevista ao jornal britânico, o médico Manoel João da Costa Oliveira, criticou a postura da companhia de seguros que chegou a ligar para o Hospital de Corumbá para saber sobre Christopher. Segundo ele, a empresa continuou atrasando o processo e já não havia mais tempo para a remoção, pois o caso tinha se agravado.

Reconhecimento dos familiares

Familiares agradeceram à equipe da Santa Casa e o proprietário do Hostel Road Riders, Diego Alle, onde Christopher se hospedou. Antes de perder a consciência, Peck disse o nome de Diego aos bombeiros e foi ele quem entrou em contato com a família.

"O hospital em Corumbá e, especialmente Manoel João e sua equipe, foram muito atenciosos e fizeram tudo que podiam. Eles nos deram muito amor e esperança, fomos verdadeiramente aquecidos. Também o Diego Alle, do Road Riders Hostel, que neste tempo foi muito gentil e generoso. Com o apoio e a ajuda dessas pessoas e de suas equipes, fomos abençoados”, disse o irmão de Christopher que, segundo a publicação também perdeu um filho vítima de acidente de motocicleta. A família pretende acionar na Justiça a seguradora.

Outros importantes veículos do Reino Unido como a rede de televisão BBC, ITV e jornais como o The Sun que acompanhavam o caso, repercutiram sobre a morte do viajante em Corumbá.

Ao Diário Corumbaense, o médico Manoel João informou que o corpo deve passar por procedimentos e ser transladado nesta sexta-feira (04). A família também deve seguir viagem de volta para a Europa. O médico contou que a mãe e o irmão estiveram com ele na companhia de uma autoridade diplomática agradecendo o tratamento recebido e até prometeram uma doação ao CTI.

“Eles estão arrecadando dinheiro e queriam me enviar um valor, mas eu solicitei que ajudassem na aquisição de equipamentos para o CTI. Vamos analisar a necessidade daqui em cima do valor que eles se dispuseram a nos doar. Um equipamento que custa R$ 30 mil e que serve para fazer a diálise dos pacientes seria importante. O Christopher foi dialisado, mas a gente teve que fazer com bastante dificuldade a diálise dele, devido o estado crítico. É um aparelho que a gente faz a diálise em todo mundo no CTI duas vezes por dia, sem nenhuma dificuldade, mas vamos ver”, concluiu Manoel João.

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