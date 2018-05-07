Putin toma posse para quarto mandato à frente da Rússia

Internacional
Há 18 anos no poder, o presidente jurou "respeitar e defender os direitos e as liberdades das pessoas"
Vladimir Putin tomou posse nesta segunda-feira do seu quarto mandato como presidente da Rússia em uma cerimônia pomposa no Grande Palácio do Kremlin.
Com a mão direita sobre a Constituição, Putin jurou "respeitar e defender os direitos e as liberdades das pessoas e dos cidadãos; cumprir e defender a Constituição da Federação da Rússia; defender a soberania e a independência, a segurança e as integridade territoriais do Estado, e servir ao povo com lealdade".
Mais de 6.000 convidados, entre eles ministros do Governo que está saindo, deputados e senadores, membros do corpo diplomático, autoridades civis, eclesiásticas e militares, e outras personalidades, participam da cerimônia.
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