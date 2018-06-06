República Democrática do Congo tem 37 casos confirmados de ebola, diz OMS

Surto
A República Democrática do Congo (RDC) registra atualmente 37 casos confirmados de ebola, informou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Conforme dados de 30 de maio, são 50 casos, sendo 37 confirmados e 13 prováveis, conforme explicou o porta-voz da OMS Tarik Jasarevic em entrevista coletiva na Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra.
Até o momento, não há "casos suspeitos" e o número de mortes pela doença é mantido em 25. Atualmente, 13 pessoas estão hospitalizadas em três regiões da República Democrática do Congo, e a OMS e as autoridades de saúde acompanham mais de 700 cidadãos para evitar possíveis contágios e monitorar a situação.
No último dia 21, uma campanha de vacinação começou a acontecer no país. Conforme o organismo internacional, 682 pessoas já foram imunizadas.
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