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República Democrática do Congo tem 37 casos confirmados de ebola, diz OMS

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/06/2018 às 10:26

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A República Democrática do Congo (RDC) registra atualmente 37 casos confirmados de ebola, informou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Conforme dados de 30 de maio, são 50 casos, sendo 37 confirmados e 13 prováveis, conforme explicou o porta-voz da OMS Tarik Jasarevic em entrevista coletiva na Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra.

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Até o momento, não há "casos suspeitos" e o número de mortes pela doença é mantido em 25. Atualmente, 13 pessoas estão hospitalizadas em três regiões da República Democrática do Congo, e a OMS e as autoridades de saúde acompanham mais de 700 cidadãos para evitar possíveis contágios e monitorar a situação.

No último dia 21, uma campanha de vacinação começou a acontecer no país. Conforme o organismo internacional, 682 pessoas já foram imunizadas.

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