República Democrática do Congo tem 37 casos confirmados de ebola, diz OMS

A República Democrática do Congo (RDC) registra atualmente 37 casos confirmados de ebola, informou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Conforme dados de 30 de maio, são 50 casos, sendo 37 confirmados e 13 prováveis, conforme explicou o porta-voz da OMS Tarik Jasarevic em entrevista coletiva na Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra.