Espanha deve antecipar eleições para abril

Após a rejeição pelo parlamento da Espanha à proposta de Orçamento do Estado enviada pelo governo, as eleições no país devem ser antecipadas para 28 de abril. Há oito meses no comando do governo, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, foi alvo de uma série de protestos nos últimos dias.

Sánchez assumiu em substituição a Mariano Rajoy, que sofreu moção de censura, sob suspeição de envolvimento em um escândalo de corrupção. O atual primeiro-ministro foi o autor da moção aprovada pelo Congresso espanhol.

A Espanha vive um momento de acirramento em decorrência da discussão sobre o voto dos defensores da independência da Catalunha.

O parlamento se reúne também para discutir o processo de exumação dos restos mortais do ditador Francisco Franco.