Oscar 2019 acontece neste domingo sem apresentador e após desistir de três novidades polêmicas

A palavra que melhor define o Oscar 2019 talvez seja “trapalhada”. Nunca antes o caminho até a cerimônia sofreu tantos baques. Em retrospecto, o já icônico erro do envelope — quando o troféu de “Moonlight” foi entregue por engano a “La la land” , lembra? — parece até uma gafe rotineira se comparada aos tropeços da 91ª edição, que acontece neste domingo (24), com transmissão pelo canal TNT (tapete vermelho a partir das 20h30m); e pela TV Globo, depois do BBB .

Nos últimos meses, a Academia voltou atrás em pelo menos três decisões, todas baseadas na busca pela audiência. Pudera. A cerimônia de 2018 foi vista por apenas 26,5 milhões de pessoas — o menor número de todos os tempos (o recorde pertence à festa de 1998, com 57,2 milhões). Desde então, a Disney e a rede ABC, responsáveis pela transmissão, fizeram o possível para encurtar a duração do evento, acreditando que isso traria mais telespectadores . Afinal, quem aguenta ver quase quatro horas de Hollywood celebrando a si mesma? Mas as medidas foram muito mal recebidas.

— A Academia tem um dilema: ou promove uma celebração da arte cinematográfica ou alcança a tão sonhada audiência. Os dois não dá — sentencia o jornalista e colunista do GLOBO Artur Xexéo, que vai comentar o Oscar na Globo ao lado da atriz Dira Paes.

O imbróglio culminou na ausência de um mestre de cerimônias. É a primeira vez desde 1989 que isso acontece . Ter um apresentador está longe de ser um capricho: é ele quem define o tom da noite e faz as piadas que ganham repercussão nos dias seguintes. Imagine só se não existisse um Chris Rock para comentar a polêmica do #OscarsSoWhite, em 2016 . Ou um Jimmy Kimmel para aliviar o clima num ano em que a indústria foi tomada por denúncias de assédio sexual . Mas nem tudo está perdido.

— Não há filme favorito claro. Para quem gosta de Oscar, isso é ótimo porque gera a expectativa da surpresa e torna a cerimônia mais atraente — pondera Xexéo.

LISTA: Os indicados ao Oscar 2019

Ele se refere ao fato de os prêmios dos sindicatos de Hollywood terem sido entregues a obras distintas durante a temporada. Como diz o chavão, essas premiações são o termômetro do Oscar porque boa parte de seus jurados também pertence à Academia. Só que o Sindicato dos Atores (SAG, em inglês) deu a láurea máxima a “Pantera Negra” ; os diretores reconheceram Alfonso Cuarón , por “Roma”; os roteiristas preferiram “Poderia me perdoar?” e “Oitava série” (que sequer está indicado ao Oscar); e os produtores foram de “Green book: o guia” . Os sites especializados até apostam em “Roma”, mas a produção original da Netflix esbarra na hesitação dos jurados de celebrar um filme de streaming num momento em que a valorização das salas de cinema está em pauta.

Veja, a seguir, as principais controvérsias que atingiram — até a noite deste sábado — esta edição do Oscar. Com resultados imprevisíveis e depois de tantas reviravoltas, bate até uma curiosidade extra de ver.

Desistência de Kevin Hart

Kevin Hart Foto: ANGELA WEISS / AFP

O drama em torno da ausência de um mestre de cerimônias começou em dezembro, quando Kevin Kart desistiu da função . A razão foram os tweets homófobicos escritos pelo comediante no passado. Numa mensagem de 2011, ele chegou a expressar o temor de ter um filho gay. A Academia, então, desistiu de procurar outro nome. Nos últimos dias, porém, ganhou força na internet o boato de que Whoopi Goldberg seria uma “apresentadora surpresa” . Ninguém confirmou (nem desmentiu) a informação. A ver.

Filme “popular”?

Numa tentativa de assegurar na premiação longas vistos pelo grande público, foi criada, em agosto, a categoria de melhor filme popular.

Ninguém entendeu que critério definiria uma obra com esse perfil. E nem deu tempo de explicar, porque a instituição voltou atrás no mês seguinte , em meio a um bombardeio de críticas, segundo as quais a existência dessa nova seção menosprezava o mérito artístico de blockbusters como “Pantera Negra”.

Categorias excluídas

Alfonso Cuarón, diretor de 'Roma', foi um dos cineastas que criticaram a decisão de excluir quatro categorias da transmissão do Oscar Foto: ROBYN BECK / AFP

No dia 11, a Academia decidiu que quatro prêmios (fotografia, montagem, curta-metragem e maquiagem) seriam entregues durante os comerciais. Foi imediato: nomes de peso da indústria manifestaram repúdio à exclusão da transmissão de atividades tidas como a “alma” da arte cinematográfica. Entre os opositores, os cineastas Alfonso Cuarón , Patty Jenkins, Quentin Tarantino e Martin Scorsese. Quatro dias depois, o Oscar voltou atrás e decidiu exibir as 24 categorias.

Performances musicais

O plano era transmitir apenas as performances de duas das cinco canções indicadas: “Shallow”, de “Nasce uma estrela”, e “All the stars”, de “Pantera Negra”. Segundo o site “Deadline”, Lady Gaga considerou a medida tão desrespeitosa com os outros artistas que ameaçou cancelar sua participação.

A Academia, então, mudou de ideia novamente. Quando tudo parecia resolvido, Kendrick Lamar e SZA, as vozes de “All the stars”, avisaram na última quinta-feira que não vão ao evento por “conflito de agenda” . A esperança é que a baixa seja compensada pelo show que a banda Queen, tema do musical “Bohemian Rhapsody”, fará .

VEJA A LISTA DOS INDICADOS AO OSCAR 2019

MELHOR FILME

"Pantera Negra"

"Infiltrado na Klan"

"Bohemian Rhapsody"

"A favorita"

"Green book — O guia"

"Roma"

"Nasce uma estrela"

"Vice"

DIREÇÃO

Spike Lee, por "Infiltrado na Klan"

Pawel Pawlikowski, por "Guerra Fria"

Yorgos Lanthimos, por "A favorita"

Alfonso Cuarón, por "Roma"

Adam Mckay, por "Vice"

ATRIZ

Yalitza Aparicio, por "Roma"

Glenn Close, por "A esposa"

Olivia Colman, por "A favorita"

Lady Gaga, por "Nasce uma estrela"

Melissa McCarthy, por "Poderia me perdoar?"

ATOR

Christian Bale, por "Vice"

Bradley Cooper, por "Nasce uma estrela"

Willem Dafoe, por "No portal da eternidade"

Rami Malek, por "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen, por 'Green book"

ROTEIRO ADAPTADO

"A balada de Buster Scruggs"

"Infiltrado na Klan"

"Poderia me perdoar?"

"Se a rua Beale falasse"

"Nasce uma estrela"

ROTEIRO ORIGINAL

"A favorita"

"First reformed"

"Green book — O guia"

"Roma"

"Vice"

ATRIZ COAJUVANTE

Amy Adams, por “Vice”

Marina de Tavira, por "Roma"

Regina King, por “Se a rua Beale falasse”

Emma Stone, por “A favorita”

Rachel Weisz, por “A favorita"

ATOR COADJUVANTE

Mahershala Ali, por "Green book"

Adam Driver, por "Infiltrado na Klan"

Sam Elliott, por "Nasce uma estrela"

Richard E Grant, por "Poderia me perdoar?"

Sam Rockwell, por "Vice"

DIREÇÃO DE ARTE

"Pantera Negra"

"A favorita"

"O primeiro homem"

"O retorno de Mary Poppins"

"Roma"

FOTOGRAFIA

"Guerra fria"

"A favorita"

"Never loook away"

"Roma"

"Nasce uma estrela"

FILME ESTRANGEIRO

"Cafarnaum" (Líbano)

"Guerra fria" (Polônia)

"Never look away" (Alemanha)

"Roma" (México)

"Assunto de família" (Japão)

LONGA DE ANIMAÇÃO

"Os Incríveis 2"

"Ilha dos cachorros"

"Mirai"

"Wifi Ralph"

"Homem-Aranha no Aranhaverso"

FIGURINO

"A balada de Buster Scruggs"

"Pantera Negra"

"A favorita"

"O retorno de Mary Poppins"

"Duas rainhas"

EDIÇÃO DE SOM

"Pantera Negra"

"Bohemian Rhapsody"

"O primeiro homem"

"Um lugar silencioso"

"Roma"

MIXAGEM DE SOM

"Pantera Negra"

"Bohemian Rhapsody"

"O primeiro homem"

"Roma"

"Nasce uma estrela"

CURTA DE ANIMAÇÃO

"Animal behaviour"

"Bao"

"Late afternoon"

"One small step"

"Weekends"

CURTA METRAGEM

"Detainment"

"Fauve"

"Marguerite"

"Mother"

"Skin"

TRILHA SONORA

"Pantera Negra"

"Infiltrado na Klan"

"Se a rua Beale falasse"

"Ilha dos cachorros"

"O retorno de Mary Poppins"

EFEITOS ESPECIAIS

"Vingadores: Guerra Infinita"

"Christopher Robin: Um reencontro inesquecível"

"O primeiro homem"

"Jogador nº 1"

"Han Solo: Uma história Star Wars"

EDIÇÃO

"Infiltrado na Klan"

"Bohemian Rhapsody"

"A favorita"

"Green book"

"Vice"

MAQUIAGEM

"Border"

"Duas rainhas"

"Vice"

CANÇÃO ORIGINAL

"All the stars", de "Pantera Negra"

"I'll fight", de "RBG"

"The place where lost things go", de "O retorno de Mary Poppins"

"Shallow", de "Nasce uma estrela"

"When a cowboy trades his spurs for wings", de 'A balada de Buster Scruggs'"

LONGA DOCUMENTÁRIO

"Free Solo"

"Hale County this morning, this evening"

"Minding the gap"

"Of fathers and sons"

"RBG"

CURTA DOCUMENTÁRIO

"Black sheep"

"Endgame"

"Lifeboat"

"A night at the garden"

"Period. End of sentence"