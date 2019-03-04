EUA: tornado atinge Alabama deixando rastro de morte e destruição

Internacional
Um tornado atingiu o condado de Lee, no Alabama, Estados Unidos, e deixou pelo menos 20 mortos, incluindo crianças. Edifícios e torres de telefonia foram destruídos, segundo autoridades locais.O legista do condado de Lee, Bill Harris, disse que pessoas ainda são retiradas de escombros.
A governadora do Alabama, Kay Ivey, lamentou os efeitos do tornado. "Nossos corações estão com aqueles que perderam suas vidas nas tempestades que atingiram o condado de Lee hoje", disse no Twitter. "Orando por suas famílias e todos aqueles cujas casas ou empresas foram afetadas."
O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu avisos de tornado. De acordo com autoridades, o tornado passou pelo centro de Beauregard, deixando um rastro de destruição de pelo menos 800 metros. O cálculo é que o tornado teve velocidade de 218 quilômetros por hora.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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