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EUA: tornado atinge Alabama deixando rastro de morte e destruição

Guilherme Henrique

Publicado em 04/03/2019 às 09:30

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Um tornado atingiu o condado de Lee, no Alabama, Estados Unidos, e deixou pelo menos 20 mortos, incluindo crianças. Edifícios e torres de telefonia foram destruídos, segundo autoridades locais.O legista do condado de Lee, Bill Harris, disse que pessoas ainda são retiradas de escombros.

A governadora do Alabama, Kay Ivey, lamentou os efeitos do tornado. "Nossos corações estão com aqueles que perderam suas vidas nas tempestades que atingiram o condado de Lee hoje", disse no Twitter. "Orando por suas famílias e todos aqueles cujas casas ou empresas foram afetadas."

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu avisos de tornado. De acordo com autoridades, o tornado passou pelo centro de Beauregard, deixando um rastro de destruição de pelo menos 800 metros. O cálculo é que o tornado teve velocidade de 218 quilômetros por hora.

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