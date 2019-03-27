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Internacional

Moçambique confirma surto de cólera

Após passagem do ciclone, país busca administrar impactos

Guilherme Henrique

Publicado em 27/03/2019 às 09:15

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As autoridades de Moçambique disseram hoje (27) que há um surto de cólera na Beira.

Cinco casos foram confirmados. Segundo a Direção Nacional de Saúde, as mortes ocorreram no bairro da Munhava, o mais populoso de Beira, na província de Sofala.
O receio é que, após esses casos de cólera confirmados em laboratório, a doença se espalhe.

Há 2.700 casos identificados de diarreia na região, mas ainda sob investigação.

As autoridades de Moçambique trabalham também com a possibilidade de outras doenças se alastrarem no país, como tifo e malária.

O país busca sobreviver aos impactos da passagem do ciclone Idai, cuja força dos ventos atingiu 200 quilômetros por hora, provocando a devastação de vilarejos inteiros, causando mortes e isolando pessoas. O número de mortes supera 446.

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