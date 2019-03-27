Moçambique confirma surto de cólera

Internacional
Após passagem do ciclone, país busca administrar impactos
As autoridades de Moçambique disseram hoje (27) que há um surto de cólera na Beira.
Cinco casos foram confirmados. Segundo a Direção Nacional de Saúde, as mortes ocorreram no bairro da Munhava, o mais populoso de Beira, na província de Sofala.
O receio é que, após esses casos de cólera confirmados em laboratório, a doença se espalhe.
Há 2.700 casos identificados de diarreia na região, mas ainda sob investigação.
As autoridades de Moçambique trabalham também com a possibilidade de outras doenças se alastrarem no país, como tifo e malária.
O país busca sobreviver aos impactos da passagem do ciclone Idai, cuja força dos ventos atingiu 200 quilômetros por hora, provocando a devastação de vilarejos inteiros, causando mortes e isolando pessoas. O número de mortes supera 446.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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