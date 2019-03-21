Vereador reivindica ao governo do Estado moradias sociais e melhorias no município

Não é de hoje que um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores de Miranda é a falta de moradias de interesse social. Numa escalada crescente, a construção de novas unidades habitacionais não acompanhou o déficit habitacional do município nos últimos anos. Dessa maneira, o vereador da cidade, Edson Moraes, apontou, junto à Assembleia Legislativa de MS, esse e outros problemas que precisam ser analisados pelo governo do Estado

Edson Moraes, em parceria com o deputado estadual Jamilson Name (PDT) indicou ao Legislativo Estadual, a construção de 300 novas moradias sociais, o que deverá beneficiar cerca de 1200 mirandenses em situação de vulnerabilidade.

Soma-se a isso ainda a reivindicação de obras para revitalização no trecho da rodovia MS-448, no entroncamento de acesso à aldeia Lalima, localizada no Bairro Matadouro. O vereador relatou a necessidade de cascalhamento deste ponto até 2 quilômetros adiante, na região onde será implantado o novo cemitério da Pax Vida.

Além disso, a implantação de uma Junta Comercial na cidade também foi uma das questões indicadas pelo parlamentar. Segundo ele, o objetivo é de facilitar a rotina dos empresários do município, que hoje precisam se deslocar 70 km em busca de atendimento na Junta Comercial de Aquidauana. Outro fator preponderante é que, com uma unidade da instituição em Miranda, também deverá estimular a abertura de novas empresas na região, de acordo com Edson Moraes.

Os pedidos dessas melhorias foram encaminhados à Secretaria de Infraestrutura, órgão vinculado ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.