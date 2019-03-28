Falso missionário de 74 anos é preso suspeito de estuprar vítimas em Miranda e região

A Polícia Civil de Miranda investiga um homem de 74 anos que se passava por falso missionário para estuprar mulheres da região sob o pretexto de que elas estavam doentes e precisavam ser curadas. O caso veio à tona após boletim de ocorrência registrado ontem. Pelo menos cinco vítimas foram identificadas e o suspeito está preso.

De acordo com o Midiamax, uma mulher de 29 anos registrou boletim de ocorrência dizendo que havia hospedado o homem que se passava por curandeiro. Ele realizava cultos, inclusive em Bodoquena, e que ele teria a missão de ajudar. O homem disse à vítima que o marido dela havia contaminado o útero dela uma força maligna durante relação sexual.