Falso missionário de 74 anos é preso suspeito de estuprar vítimas em Miranda e região

Estupro
Entre os alvos estavam uma menina de 11 anos e duas adolescentes de 14 e 16 anos
A Polícia Civil de Miranda investiga um homem de 74 anos que se passava por falso missionário para estuprar mulheres da região sob o pretexto de que elas estavam doentes e precisavam ser curadas. O caso veio à tona após boletim de ocorrência registrado ontem. Pelo menos cinco vítimas foram identificadas e o suspeito está preso.
De acordo com o Midiamax, uma mulher de 29 anos registrou boletim de ocorrência dizendo que havia hospedado o homem que se passava por curandeiro. Ele realizava cultos, inclusive em Bodoquena, e que ele teria a missão de ajudar. O homem disse à vítima que o marido dela havia contaminado o útero dela uma força maligna durante relação sexual.
Para que fosse curada, teria que passar pelo mesmo procedimento com o curandeiro. O estuprador então cobriu a vítima com óleo, inclusive as partes íntimas. Em seguida, o homem passou óleo em si e realizou conjunção carnal, dizendo que, caso a vítima se recusasse, tudo daria errado na vida dela. Ontem, ele tentou novamente fazer sexo com elas, mas ela não aceitou.
Até mesmo a filha dela teria sido ungida pelo homem. Ele é suspeito de ter abusado ainda de duas adolescentes, de 14 e 16 anos, de uma mulher de 27 anos e até mesmo de uma idosa de 62 anos. Ele responde pelos crimes de violação mediante fraude e por estupro de vulnerável, no caso da menina de 11 anos.
Miranda
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