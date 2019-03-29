Prédio da Câmara Municipal passa por reformas e melhorias com aquisição de materiais

A Câmara Municipal de Miranda passa por reformas, tanto na parte externa, com pintura nova, quanto interna. Segundo o presidente da Casa, Edson Moraes de Souza, as reformas e aquisição de materiais são necessárias para o bom andamento dos trabalhos, tanto dos vereadores, quanto dos demais funcionários. Foi ordenada a reforma dos estofados e cadeiras da recepção para que os visitantes tenham um local adequado para se sentar. O Plenário e a fachada da Câmara receberam nova pintura, pois a antiga estava descascando, tanto interna como externamente.

De acordo com o Legislativo Municipal, todos computadores e impressoras da Secretaria e Protocolo passaram por manutenção. Em breve, será lançado um processo de licitação para a reforma do telhado do prédio do Legislativo que hoje encontra-se danificado. Ainda conforme a Câmara, será feita a limpeza do piso que é de granito e que também precisa de máquinas e produtos químicos adequados para sua manutenção.

“As reformas e aquisições são necessárias, pois sempre acontecem eventos de formatura e reuniões no plenário. Os computadores estavam todos com vírus, lentos de um tanto que inviabilizavam o envio de um simples e-mail. O telhado, igualmente, está todo danificado faltando telhas e muitas delas estão quebradas. Em dias de chuva, é uma vergonha ver o quanto chove dentro da Câmara. É um corre-corre para não molhar computadores e documentos”. justificou o presidente Edson Moraes.