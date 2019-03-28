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Rio Miranda sobe e chega a 7 metros nesta quinta-feira segundo o Imasul

Equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão em alerta

Renan Nucci

Publicado em 28/03/2019 às 16:33

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Monitoramento do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) mostra que o nível do rio Miranda subiu, chegou a sete metros e oferece risco de enchente na região.

De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros Mário Luiz Ortega, no trecho da saída do município de Miranda para Bodoquena a água transborda e atinge pesqueiros.

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No entanto, ainda não há prejuízos. Contudo, segundo Mário, ribeirinhos já começam a empacotar seus pertences e preparar suas residências para uma saída caso seja preciso.

Equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão em alerta e trocam informações sobre o nível do rio, com o objetivo de agir o mais rápido se houver enchente.

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