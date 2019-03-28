Rio Miranda sobe e chega a 7 metros nesta quinta-feira segundo o Imasul

Monitoramento do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) mostra que o nível do rio Miranda subiu, chegou a sete metros e oferece risco de enchente na região.

De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros Mário Luiz Ortega, no trecho da saída do município de Miranda para Bodoquena a água transborda e atinge pesqueiros.