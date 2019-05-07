Inmet alerta para risco de chuvas intensas em Bodoquena, Miranda e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para risco de chuvas intensas nas cidades de Bonito, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e região nesta terça-feira. Nestes locais, o dia deve ser nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima é de 23°C e a máxima de 34°C.

O risco é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 Km/h. No entanto, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Para Aquidauana e Anastácio também está prevista chuva, mas sem alerta de risco. A mínima nestas cidades será de 23°C e a máxima de 34°c.