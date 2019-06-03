Jovem é preso depois de agredir e ameaçar queimar cacique ao final de baile

Miranda
Caso ocorreu na madrugada deste domingo, na cidade de Miranda
A Polícia Militar prendeu na madrugada deste domingo, em Miranda, um jovem de 19 anos que agrediu o cacique da aldeia Morrinho, e ainda ameaçou queimá-lo.
Os fatos vieram à tona quando a vítima procurou a PM, juntamente com outras lideranças da aldeia, informando o que estava ferida e o que havia ocorrido.
O cacique relatou que ao final de um baile que acontecia na aldeia, o agressor se aproximou e, sem motivo aparente, o agrediu com um soco rosto.
Em seguida, o rapaz ainda jogou bebidas alcoólicas no corpo da vítima e disse que iria incendiá-la. Em posse das informações, a PM foi ao local e prendeu o rapaz.
Miranda
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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