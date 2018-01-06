Profundidade do Rio Aquidauana atinge 5,45 metros neste sábado

Nível do Rio
A Defesa Civil informou, nos últimos dias, que o nível está subindo lentamente por conta das constantes chuvas na região pantaneira
Na manhã deste sábado (06), o nível do Rio Aquidauana atingiu 5,45 metros de profundidade, conforme previsões da Defesa Civil sobre a lenta elevação do mesmo por conta das constantes chuvas na região pantaneira.
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" segue monitorando as informações a respeito do volume das águas e, conforme apurado anteriormente, apesar de estar acima do normal, que é de 5,0 metros, ainda não gera um estado de alerta geral para a população desta região.
Vale lembrar que, ainda que fora de perigo, a equipe do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate "Carlos Camisão" seguem somando esforços para oferecer todo o suporte necessário para a população.
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