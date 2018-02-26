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Miranda

Rio Miranda estaciona em 7,40 metros e tranquiliza autoridades

Nível do rio na cidade atingiu cota de emergência na sexta-feira (23)

Luiz Guido Junior

Publicado em 26/02/2018 às 07:16

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O Rio Miranda, que já atingiu 7,50 metros neste sábado (24), estacionou em 7,40 metros hoje e deixou autoridades do município um pouco mais tranquilas quanto a força da cheia. A Defesa Civil de Miranda trabalha desde a última sexta-feira (23) para convencer ribeirinhos a deixarem suas casas antes da chegada das águas, mas a maioria se recusa a sair.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil local, Amarildo Argueiro, com a subida do rio mais lenta, as famílias que continuam na beira do rio estão seguras. "O rio está subindo bem devagar e a água está na varanda das casas. Nós estamos vigiando. Eles disseram que não vão sair, vão suspender as coisas e ficar, então, o que nós podemos fazer é acompanhar a situação", diz.

Segundo Argueiro, somente três famílias foram retiradas de suas residências. Uma delas está na casa de familiares e outras duas foram levadas para uma escola na cidade, onde recebem toda a assistência necessária. "Tem água, comida, luz, tudo que eles precisam a secretaria de assistência social está oferecendo", disse.

Na quinta-feira, a Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) emitiu Aviso de Evento Crítico, alertando para o risco iminente de alagamentos com potencial para provocar danos materiais e risco de vida em Miranda. O nível do rio começou a semana em 6,02 metros, na segunda-feira, e atingiu 7,50 metros ontem.

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