Rio Aquidauana permanece com 6,90 metros neste sábado, alerta Defesa Civil

Com trégua da chuva, o nível do Rio Aquidauana estabilizou. Desde ontem (1) o nível está em 6,90 metros, informou o coordenador da Defesa Civil do município Mario Ravaglia. O normal é cerca de 3 metros.

O nível começou a subir no início desta semana após intensas chuvas que atingiram Mato Grosso do Sul.

Além da cheia, a chuva alagou a entrada de Piraputanga, para quem entrava pelo distrito de Palmeiras.