Rio Aquidauana permanece com 6,90 metros neste sábado, alerta Defesa Civil

Estabilizou
O nível começou a subir no início desta semana após intensas chuvas que atingiram Mato Grosso do Sul
Com trégua da chuva, o nível do Rio Aquidauana estabilizou. Desde ontem (1) o nível está em 6,90 metros, informou o coordenador da Defesa Civil do município Mario Ravaglia. O normal é cerca de 3 metros.
O nível começou a subir no início desta semana após intensas chuvas que atingiram Mato Grosso do Sul.
Além da cheia, a chuva alagou a entrada de Piraputanga, para quem entrava pelo distrito de Palmeiras.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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