Nota de Falecimento de Fernando Fausto Freitas Queiroz

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Fernando Fausto Freitas Queiroz, ocorrido no dia 6 de dezembro.

Familiares informaram que o corpo foi velado na última quarta-feira (06), na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento foi realizado nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, às 10h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos de Fernando Fausto os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana