Nota de Falecimento de Walter Barbosa

Familiares informaram que o senhor Walter foi levado às pressas na manhã de hoje para a Capital, devido ao seu estado de saúde, e não resistiu aos procedimentos médicos. O corpo foi trazido de volta à Aquidauana na mesma tarde e o velório foi realizado na mesma noite, na Pax Vida.

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento do Sr. Walter Barbosa, ocorrido neste dia 8 de dezembro, às 14h30, em Campo Grande.

O sepultamento do senhor Walter será realizado às 10h deste sábado (09), no Cemitério Parque Cidade Natureza, o cemitério do Dourado, localizado no conjunto habitacional Arara Azul.

Desejamos à família e amigos do senhor Walter Barbosa os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

Vida

O senhor Walter Barbosa atuou como Conselheiro de Saúde de Aquidauana por quase 20 anos.

Ele também foi Militar da Reserva do 9º BEC, Chefe do Detran-MS na época do governo do Zeca do PT, Juiz de Paz e Conselheiro Anti-Drogas do município.

Recentemente, familiares e amigos realizaram um Festival de Pastel Beneficente, para custear o tratamento de saúde do homem.

*Matéria atualizada às 06h23 para acréscimo de informações