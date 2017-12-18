Nota de Falecimento de Antônia Rosa Moreira

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Antônia Rosa Moreira, ocorrido no dia 17 de dezembro.

Familiares informam que o corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento realizado nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro, às 10h30, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos de Antônia Rosa Moreira os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana