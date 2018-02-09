Nota de falecimento da senhora Vilma Lima de Albuquerque

A Pax Universal e os familiares da Sra. Vilma lima de Albuquerque ,comunicam seu falecimento ocorrido na quinta-feira (8).

O velório está sendo realizado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento será realizado hoje, dia 09/02/2018 as 18:00 horas, no Cemitério Municipal de Anastacio.

Aos que comparecerem a família enlutada agradece.