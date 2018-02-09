Nota de falecimento da senhora Vilma Lima de Albuquerque

Nota de Falecimento
A Pax Universal e os familiares da Sra. Vilma lima de Albuquerque ,comunicam seu falecimento ocorrido na quinta-feira (8).
O velório está sendo realizado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento será realizado hoje, dia 09/02/2018 as 18:00 horas, no Cemitério Municipal de Anastacio.
Aos que comparecerem a família enlutada agradece.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS