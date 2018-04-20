Comunicamos o falecimento da Sr.ª Estrogilda de Souza Franco

Luto
Desejamos à família e amigos Sr.ª Estrogilda de Souza Franco os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda
É com profundo pesar que a equipe do jornal 'O Pantaneiro' comunica o falecimento da Sr.ª Estrogilda de Souza Franco, ocorrido dia 19/04/2018o seu corpo esta sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, situado na rua Cassemiro Brum, n° 816, bairro Alto e o sepultamento será realizado hoje 20/04/2018, horário a definir, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos Sr.ª Estrogilda de Souza Franco os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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