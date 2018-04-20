Comunicamos o falecimento da Sr.ª Estrogilda de Souza Franco

É com profundo pesar que a equipe do jornal 'O Pantaneiro' comunica o falecimento da Sr.ª Estrogilda de Souza Franco, ocorrido dia 19/04/2018o seu corpo esta sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, situado na rua Cassemiro Brum, n° 816, bairro Alto e o sepultamento será realizado hoje 20/04/2018, horário a definir, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Desejamos à família e amigos Sr.ª Estrogilda de Souza Franco os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.