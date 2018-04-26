Falece, aos 63 anos, o fazendeiro Edson Borin

Faleceu, na tarde da última quarta-feira (25), na cidade de Campo Grande, o empresário e pecuarista Edson Borin, após sofrer um infarto em casa.

Ele tinha 63 anos e deixou a esposa, 3 filhos e 3 netos. Seu corpo está sendo velado no Cemitério Memorial Park, na Capital, e o seu sepultamento está marcado para 14h.

A família enlutada agradece a todos que comparecerem.