Falece, aos 63 anos, o fazendeiro Edson Borin

Nota de Falecimento
Edson Borin deixa esposa, 3 filhos e 3 netos
Faleceu, na tarde da última quarta-feira (25), na cidade de Campo Grande, o empresário e pecuarista Edson Borin, após sofrer um infarto em casa.
Ele tinha 63 anos e deixou a esposa, 3 filhos e 3 netos. Seu corpo está sendo velado no Cemitério Memorial Park, na Capital, e o seu sepultamento está marcado para 14h.
A família enlutada agradece a todos que comparecerem.
Nota de Falecimento
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Adoção responsável
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