Nota de Falecimento de Benevenuto Pereira da Silva Filho

In memorian
O sepultamento aconteceu neste domingo (10) pela manhã
É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro informa o falecimento de Benevenuto Pereira da Silva Filho, ocorrido no último sábado (9). Seu corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana e o sepultamento realizado no dia ontem às 8h30, no cemitério da cidade.
Aos que compareceram, a família enlutada agradece.
*Com informações da Pax Universal
Nota de Falecimento
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