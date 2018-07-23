Nota de Falecimento de Fidel Rodrigues

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Fidel Rodrigues, ocorrido neste domingo (22).

Seu corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento aconteceu nesta manhã de segunda-feira (23) às 10 horas, no Cemitério Parque Cidade Natureza.