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Nota de Falecimento

Faleceu nesta sexta-feira o professor e escritor Cláudio Robba

Cláudio Robba, foi um dos principais organizadores dos Jogos da Primavera em Aquidauana

Rhobson ADM

Publicado em 17/08/2018 às 11:14

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Com muita tristeza noticiamos o falecimento na manhã deste dia 17 de Agosto, sexta-feira, do estimado professor e escritor Cláudio Robba. Ele estava internado em Campo Grande, no Hospital El Kadri onde passava por tratamento. O corpo deverá chegar em Aquidauana na tarde desta sexta-feira,17, e deverá ser velado de acordo com o rito maçônico, na Loja Benemérita “Marechal Deodoro da Fonseca”, em frente à Praça Afonso Pena.

Paulista de nascimento residiu toda vida em Aquidauana onde foi uma das figuras mais estimada da cidade. Foi um dos principais organizadores dos Jogos da Primavera que ajudou a realizar por muitos anos.

Claudio Robba era o maçom de maior tempo de inscrição da Grande Loja Maçônica de Mato Grosso do Sul. Ocupou diversos cargos na Maçonaria como Delegado Distrital e na administração da Loja Benemérita Marechal Deodoro da Fonseca, a segunda Loja Maçônica de Mato Grosso do Sul.

Pertencia também ao Grau Filosófico assim como à Academia Maçônica de Letras de Mato Grosso do Sul.

Foi funcionário da Prefeitura Municipal de Aquidauana em diversas administrações tendo ocupado diversos cargos como Secretário de Educação, Secretário de Administração, Secretário de Fazenda, entre outros.

As duas principais obras do escritor Cláudio Robba tratam de Aquidauana, Ontem e Hoje; Anastácio – Ontem e Hoje, muitas crônicas e artigos importantes.

Deixa esposa – Delma e cinco filhos além de um número incontável de admiradores e amigos.

À tarde informaremos sobre o sepultamento do estimado professor e escritor Cláudio Robba.

  

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