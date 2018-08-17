Nota de falecimento de José Carlos Vargas dos Santos

Luto
O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana
É com pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de José Carlos Vargas dos Santos, ocorrido nesta quinta-feira (17). O corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento está previsto para logo mais, às 12 horas no Cemitério Municipal de Anastácio.
*As informações são da Pax Universal de Aquidauana
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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