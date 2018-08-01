Nota de falecimento de Ruberto Olagas

Luto
O corpo foi velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Ruberto Olagas, ocorrido nesta terça-feira (31).
Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento aconteceu às 17 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos do senhor Ruberto os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
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