Nota de Falecimento de Elita Amélia Lopes

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Elita Amélia Lopes, ocorrido na madrugada desta terça-feira (24) decorrente de uma insuficiência renal no Hospital Regional de Aquidauana.

Elita tinha 86 anos, 12 filhos, dos quais apenas 6 estão vivos, além de 20 netos e 21 bisnetos. Deixa o esposo, José Lopes. Ela era bastante conhecida na Igreja Católica, integrante da comunidade Santa Teresinha.