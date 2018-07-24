Nota de Falecimento de Elita Amélia Lopes

Luto
Ainda não há informações sobre o horário do sepultamento
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Elita Amélia Lopes, ocorrido na madrugada desta terça-feira (24) decorrente de uma insuficiência renal no Hospital Regional de Aquidauana.
Elita tinha 86 anos, 12 filhos, dos quais apenas 6 estão vivos, além de 20 netos e 21 bisnetos. Deixa o esposo, José Lopes. Ela era bastante conhecida na Igreja Católica, integrante da comunidade Santa Teresinha.
Ainda não há informações sobre o horário do velório e sepultamento, que deverá acontecer no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Desejamos à família e amigos da senhora Elita os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
INFORME PUBLICITÁRIO
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