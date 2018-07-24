Nota de Falecimento de Agenor Reis de Oliveira

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Agenor Reis de Oliveira, ocorrido nesta segunda-feira (23) na Santa Casa de Campo Grande.

Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento será logo mais, às 15 horas, no Cemitério Parque Cidade Natureza.