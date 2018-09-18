Nota de Falecimento de Valdecir Souza Pedro

Nota de Falecimento
O sepultamento está previsto para 18/09/2018 às 10h:00.
É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento do Sr. Valdecir Souza Pedro, ocorrido nesta segunda-feira (17).
Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento será nesta terça-feira, às 10 horas, no Cemitério Parque Cidade Natureza.
Desejamos à família e amigos da senhora Marina os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
Aos que comparecerem a família enlutada agradece.
*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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