Nota de Falecimento de Cipriana Arguelho

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento do Sr.Cipriana Arguelho, ocorrido nesta segunda-feira (17).

Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento será nesta terça-feira, às 09 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Desejamos à família e amigos da senhora Cipriana os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

Aos que comparecerem a família enlutada agradece.

*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.