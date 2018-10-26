Falece de câncer o jornalista Cadu Bortolot

Jornalismo de MS em luto
Com 40 anos de jornalismo, Cadu deixa um legado no jornalismo sul-mato-grossense
O Hospital Cassems de Campo Grande informa que veio a óbito, ás 8h37, desta sexta-feira (26), o jornalista Carlos Bortolot, mais conhecido por Cadu, em decorrência de complicações de um câncer.
Natural de Niterói-RJ, o Repórter Cadu completou 40 anos de jornalismo. Apaixonado pela carreira, trabalhou para o ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, foi o mentor de comunicação do ex-senador Delcídio do Amaral e trabalhou para a pré-candidatura do juiz federal aposentado, Odilon de Oliveira, ao Governo de Mato Grosso do Sul.
Solidariedade aos amigos e familiares neste momento e nosso carinho e reconhecimento ao legado desse jornalista tão importante para a história de Mato Grosso do Sul.
Nota de Falecimento
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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