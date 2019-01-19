Exército, familiares e amigos se despedem do herói da FEB em Aquidauana

Honras Fúnebres
Otacílio Teixeira foi ex-combatente na 2ª Guerra Mundial e faleceu aos 97 anos
Foi sepultado às 18 horas desta sexta-feira, 18 de janeiro, no cemitério do Bairro Alto de Aquidauana, o veterano da Força Expedicionária Brasileira (FEB) Otacílio Teixeira, falecido às 5 horas da madrugada de ontem.
O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão que integrou a FEB na Segunda Guerra Mundial, conduziu as honras fúnebres ao ex-combatente. Foram realizadas as salvas de honra e, no final, foi entregue a Bandeira do Brasil à filha do veterano pelo Cmt do 9ºBE Cmb, marcando o reconhecimento do Exército e do Brasil a mais um herói que nos deixa.
Herói nacional - Otacílio foi soldado integrante do 6º Regimento de Infantaria, oriundo de Miranda, que participou da Segunda Guerra Mundial, na Itália, ao lado dos aliados a fim de combater o nazifascismo. Embarcou com 6º RI, tendo chegado à Itália em 23 de novembro de 1944, regressando para o Brasil em 18 de julho do ano seguinte. Foi condecorado com a Medalha de Campanha da FEB.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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