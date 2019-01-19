Exército, familiares e amigos se despedem do herói da FEB em Aquidauana

Foi sepultado às 18 horas desta sexta-feira, 18 de janeiro, no cemitério do Bairro Alto de Aquidauana, o veterano da Força Expedicionária Brasileira (FEB) Otacílio Teixeira, falecido às 5 horas da madrugada de ontem.

O 9º Batalhão de Engenharia de Combate, Batalhão que integrou a FEB na Segunda Guerra Mundial, conduziu as honras fúnebres ao ex-combatente. Foram realizadas as salvas de honra e, no final, foi entregue a Bandeira do Brasil à filha do veterano pelo Cmt do 9ºBE Cmb, marcando o reconhecimento do Exército e do Brasil a mais um herói que nos deixa.