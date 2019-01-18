Aquidauana se despede de herói nacional que lutou na Segunda Guerra Mundial

LUTO
Otacílio Teixeira era veterano da Força Expedicionária Brasileira
O 9° Batalhão de Engenharia de Combate do Exército Brasileiro, com sede em Aquidauana, comunicou nesta sexta-feira o falecimento de Otacílio Teixeira, aos 97 anos, veterano da Força Expedicionária Brasileira (FEB).
Reconhecido como herói nacional, foi soldado integrante do 6º Regimento de Infantaria, oriundo de Miranda, que participou da Segunda Guerra Mundial, na Itália, ao lado dos aliados combatendo o nazifascismo.
Embarcou com 6º RI, tendo chegado à Itália em 23 de novembro de 1944, regressando para o Brasil em 18 de julho do ano seguinte. Foi condecorado com a Medalha de Campanha da FEB. O sepultamento ocorrerá às 18:00h, nesta data, no Cemitério do Bairro Alto, em Aquidauana.
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