Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:52

Buscar

Últimas notícias
X

Corumbá

Caminhonete vai parar em ribanceira após colisão com viatura do Exército

Vítimas receberam o atendimento emergencial e foram encaminhados ao pronto-socorro municipal

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/12/2018 às 09:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Quatro pessoas ficaram feridas, no começo da tarde desta sexta-feira (21), após acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão do Exército. Foi próximo a ponte sobre o rio Paraguai, no Porto Morrinho, distante 60 quilômetros de Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que deslocou equipe de resgate e salvamento, ao fazer a conversão para entrar no destacamento militar sentido Corumbá-Campo Grande, o condutor do caminhão acabou batendo na caminhonete Ranger, onde estavam quatro pessoas – três homens e uma mulher. O veículo saiu da pista e desceu uma ribanceira de quatro metros, batendo em árvores.

Leia Também

• Avó e neto têm ferimentos leves em acidente de trânsito no bairro Alto

• Operador de máquina de 56 anos morre após acidente grave na Cohab em Anastácio

• Motorista embriagado freia bruscamente após sinal da Polícia e quase causa acidente

Um homem de 35 anos sofreu escoriações no rosto, braços e sentia dores na cabeça; a mulher, de 31 anos, apresentava um corte na cabeça de 5 centímetros com hemorragia e se queixava de fortes dores na cervical. Eles receberam o atendimento emergencial e foram trazidos para o pronto-socorro municipal. Os outros dois ocupantes sofreram escoriações nos braços, mas recusaram atendimento dos bombeiros.

Já os militares que estavam no caminhão não se feriram. Equipe da Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência.

Inquérito militar

Em nota à imprensa, o Comando da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira informou que o caminhão pertence ao 17º Batalhão de Fronteira e que o primeiro atendimento às vítimas da caminhonete foi feito por um médico militar que estava seguindo viagem para Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado em seguida. 

Ainda de acordo com o Exército, "o Comando da Brigada determinou a instauração de inquérito policial militar para apurar os fatos e as responsabilidades pelo referido acidente". 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo