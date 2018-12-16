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Motorista embriagado freia bruscamente após sinal da Polícia e quase causa acidente

Preso em flagrante, homem embriagado não consegue nem falar o nome aos policiais

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/12/2018 às 10:02

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Mais um caso de embriaguez ao volante aconteceu na madrugada deste domingo (16). A Polícia Militar estava dando apoio à Guarnição de Trânsito que já conduzia outro embriagado quando avistaram um veículo Renault Kwind vermelho na Estêvão Alves Corrêa, esquina com a Dr. Sabino, que dirigia em alta velocidade e não reduziu ao atravessar o cruzamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais acionaram a sirene e buzina para chamar a atenção do condutor, que freou bruscamente. A viatura quase colidiu na traseira do Kwid que arrastou os pneus por cerca de 5 metros.

Ao descer do veículo, o motorista de 41 anos ficou em silêncio, exalava forte odor de álcool, com dificuldade de raciocínio e não soube falar nem o próprio nome. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.

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