Operador de máquina de 56 anos morre após acidente grave na Cohab em Anastácio

Após não resistir aos ferimentos e fraturas decorrentes de acidente gravíssimo ocorrido na noite do último domingo (16) Irineu de Oliveira Lima, 56 anos, morreu nesta segunda-feira (17) às 16 horas no hospital de Aquidauana. A colisão aconteceu na Rua João Teodoreto da Costa, Bairro Cohab, Anastácio, e envolveu um Volkswagen Santana, conduzido por Irineu, e um caminhão Mercedez Benz, estacionado na via.

Conforme o boletim de ocorrência dos Bombeiros, ainda havia um passageiro junto a Irineu, Glaucinei Medeiros, de 41 anos, mais conhecido por “Puchero” na região. Ele foi encaminhado ainda no domingo para a Santa Casa de Campo Grande, com suspeita de traumatismo craniano, onde permanece até o momento.