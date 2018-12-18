Operador de máquina de 56 anos morre após acidente grave na Cohab em Anastácio

Fatalidade
O passageiro que estava no veículo no momento do acidente está com traumatismo craniano
Após não resistir aos ferimentos e fraturas decorrentes de acidente gravíssimo ocorrido na noite do último domingo (16) Irineu de Oliveira Lima, 56 anos, morreu nesta segunda-feira (17) às 16 horas no hospital de Aquidauana. A colisão aconteceu na Rua João Teodoreto da Costa, Bairro Cohab, Anastácio, e envolveu um Volkswagen Santana, conduzido por Irineu, e um caminhão Mercedez Benz, estacionado na via.
Conforme o boletim de ocorrência dos Bombeiros, ainda havia um passageiro junto a Irineu, Glaucinei Medeiros, de 41 anos, mais conhecido por “Puchero” na região. Ele foi encaminhado ainda no domingo para a Santa Casa de Campo Grande, com suspeita de traumatismo craniano, onde permanece até o momento.
Irineu de Oliveira Lima era operador de máquinas e deixa 4 filhos. O corpo está sendo velado por amigos e familiares na Pax Vida, em Anastácio e o enterro está previsto para às 16 horas, no Cemitério Municipal da cidade.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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