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Aquidauana

Lopes celebra casamento religioso no dia em que é promovido a capitão do Exército

Militar serviu por diversas vezes no 9° Batalhão de Engenharia de Combate em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 02/01/2019 às 17:22

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A edição do Diário Oficial de União do dia 30 de novembro do ano passado oficializou a promoção do até então primeiro-tenente Carlos Alberto Lopes, ao posto de capitão do Exército Brasileiro. Capitão Lopes é conhecido em Aquidauana por ter servido diversas vezes no 9° Batalhão de Engenharia de Combate. 

A data foi especial para o militar porque além do reconhecimento pelos serviços prestados, também realizou cerimônia para celebrar o enlace matrimonial religioso com a paulistana Débora Moura. Participaram da festa amigos e familiares de Aquidauana, Anastácio e Campo Grande, dentre os quais Andrade Lopes e Cecília Paulino Lopes, pais do agora capitão.

A cerimônia foi presidida por Cecília, que é pastora e teve a honra de conduzir o ato de seu primogênito, assim como já havia feito com o outro filho, Paulo Rogério, subtenente da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.  O recém-promovido e os recém-casados, com as bênçãos de Deus, agradecem aos votos de felicidades e os cumprimentos dos familiares e amigos.
 

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