Luto
O sepultamento está previsto para às 16h30 desta quarta-feira (23) no Cemitério Municipal de Anastácio
O Jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Clododack Lencina, que ocorreu ontem (22) em Aquidauana.
O seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, localizada na Rua Cassemiro Brum, 861.
O sepultamento está previsto para às 16h30 desta quarta-feira (23) no Cemitério Municipal de Anastácio.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS