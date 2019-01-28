Luto
O sepultamento está previsto para está segunda-feira
O jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Helena Dias, que ocorreu ontem (27) em Aquidauana.
O corpo está sendo velado na chácara JB em camisão. Já o sepultamento está previsto para está segunda-feira (28), às 14h no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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