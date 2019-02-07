Assista o Ao Vivo do Santuário de Curitiba a Missa de Corpo Presente do Pe. Thiago Machado em Curitiba-PR

Pe. Thiago Palmeira Machado
Crédito do vídeo:
Ao Vivo de Curitiba-PR, Missa de Corpo Presente de Pe. Thiago Palmeira Machado.
Assista o vídeo abaixo:
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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