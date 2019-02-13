Jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Antônia Odil de Arruda

Luta contra o câncer
Ela estava internada no Hospital Alfredo abraão em Campo Grande onde tratava um câncer
O jornal O Pantaneiro lamenta a morte da aquidauanense Antônia Odil de Arruda, que ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13). Ela estava internada no Hospital Alfredo abraão em Campo Grande onde tratava um câncer.
Antônia será velada na capela da Pax Universal em Aquidauana, porém o horário ainda não foi divulgado.
Ela é mãe do radialista Valmir Amaral, da Ind FM e tinha outros dois filhos, netos e bisnetos.
Nota de Falecimento
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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