Jornal O Pantaneiro lamenta a morte de Antônia Odil de Arruda

O jornal O Pantaneiro lamenta a morte da aquidauanense Antônia Odil de Arruda, que ocorreu na madrugada desta quarta-feira (13). Ela estava internada no Hospital Alfredo abraão em Campo Grande onde tratava um câncer.

Antônia será velada na capela da Pax Universal em Aquidauana, porém o horário ainda não foi divulgado.

Ela é mãe do radialista Valmir Amaral, da Ind FM e tinha outros dois filhos, netos e bisnetos.